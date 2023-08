Campos Neto viaja e participa de fórum do Grupo Lide em Washington; em setembro; vai à Basileia

O Diário Oficial da União (DOU) formaliza viagem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a Washington (EUA) para participar do Lide Brazil Development Forum, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Campos Neto viajou na quarta-feira, 30, e ficará na localidade até 2 de setembro.

Em Washington, Campos Neto também terá reuniões para tratar de assuntos institucionais conforme agenda divulgada pelo Banco Central.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quinta, ele se reúne com o diretor do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, às 13h30, e, em seguida, às 14h30, com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn.