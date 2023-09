Bijos: R$ 21 bi do Bolsa Família estão nas despesas condicionadas à autorização na LDO

O secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, explicou nesta quinta-feira, 31, que a previsão de R$ 21 bilhões para o Bolsa Família foi alocada na rubrica de despesas condicionadas à autorização no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Bijos concede entrevista coletiva neste momento, ao lado de colegas da Pasta e do Ministério da Fazenda.

Arcabouço

O secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, afirmou que existe a possibilidade de um potencial crédito que pode chegar a R$ 15 bilhões em maio de 2024, após a divulgação do segundo relatório bimestral. "Havendo arrecadação superior ao PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) poderia dar margem de R$ 15 bilhões contemplar algumas despesas que não puderam ser incluídas agora na largada", explicou.