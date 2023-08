5 dicas para definir e compreender o seu público-alvo

Umas das principais estratégias de marketing utilizadas pelas empresas para aumentar as vendas é compreender o seu nicho. Afinal de contas, é por meio dessa técnica que os empreendedores podem identificar quem são os seus consumidores para elaborar ações bem direcionadas.

No entanto, apesar do método parecer simples de ser aplicado, requer um senso analítico apurado. Isso porque, segundo a empresária Polly Mendis, empreendedora no segmento de moda atacadista, entender o público-alvo é um processo contínuo. Então, é fundamental ajustar a estratégia à medida que você aprende mais sobre as preferências e necessidades dos seus clientes.

“Levar à frente o estudo de cada um desses pontos faz toda diferença na hora de vender melhor porque, quanto mais se conhece as necessidades, desejos e comportamentos do cliente em potencial, mais fácil, e de maneira mais eficaz, será possível moldar sua estratégia. Isso permite criar mensagens mais direcionadas e ofertas que realmente ressoem com o público, aumentando suas chances de sucesso nas vendas”, explica a profissional.