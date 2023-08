Tebet reforça que PLOA de 2024 respeitará novo arcabouço

Em meio às resistências de lideranças do PT e de alas do próprio governo em relação ao cumprimento da meta de resultado primário zero no próximo ano, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforçou nesta quarta-feira, 30, que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 que será enviado na quinta-feira, 31, ao Congresso respeitará o novo arcabouço fiscal, que determina que as despesas primárias sejam iguais às receitas no próximo ano.

Em audiência na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) - integrante da própria base do governo - classificou a meta de resultado zero em 2024 como impossível de ser realizada, citando as projeções de mercado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último Relatório Focus, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central estimaram um rombo primário de 0,75% do PIB no próximo ano, bem acima da meta prevista no novo arcabouço fiscal.