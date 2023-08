Tebet: Os números não mentem, podemos ter meta zero

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 30, que o debate sobre a meta de zerar o déficit primário no próximo ano evidencia a "diferença" entre o governo atual e a gestão Bolsonaro. Segundo ela, a equipe econômica tem consciência de que é possível zerar o déficit em 2024, classificando a discussão sobre o tema como fundamental. As declarações foram dadas após a ministra ser questionada sobre as especulações de que parte do governo não apoiaria o objetivo fiscal da equipe econômica. "Os números não mentem, podemos ter meta zero", disse Tebet a jornalistas após participar de audiência pública na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).

Ela repetiu que, se as medidas que visam aumentar a arrecadação não forem aprovadas, será um "outro momento a ser discutido". Ressaltou, contudo, que o Ministério da Fazenda apresentou o pacote com os R$ 168 bilhões necessários para zerar o déficit no próximo ano, e que há medidas que ainda não foram anunciadas publicamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Os números não mentem, podemos ter meta zero (...) Haddad nos passou o raio-x e a conta bate", disse Tebet, para quem as contas são inclusive "conservadoras". "Atesto que as contas da Fazenda estão certas".

Sobre a descrença de parte do mercado em torno da meta de déficit zero, respondeu que o setor privado não tem conhecimento de tudo que é gestado pela Fazenda. "Não conheço o balanço de cada banco. Mercado não sabe tudo que é gestado na Fazenda", respondeu.