Setor de serviços cria 56.303 empregos e puxa criação de vagas em julho no Caged

A abertura líquida de 142.702 vagas de trabalho com carteira assinada em julho no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 56.303 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 26.744 vagas.

Já a construção civil gerou 25.423 vagas em julho, enquanto houve um saldo de 21.254 contratações na indústria geral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na agropecuária, foram criadas outras 12.978 vagas no mês.