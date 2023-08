O índice de sentimento econômico da zona do euro recuou de 94,5 em julho a 93,3 em agosto, informou nesta quarta-feira, 30, a Comissão Europeia. Analistas ouvidos pela FactSet previam 94,0. Já o índice de confiança do consumidor na região da moeda comum caiu de -15,1 em julho para -16,0 em agosto. O resultado, neste caso, veio em linha com a expectativa dos analistas.