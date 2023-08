PLOA precisa de R$ 168 bi de receitas novas para resultado primário zero em 2024, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 30, que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 precisa de R$ 168 bilhões em novas receitas para garantir a meta de resultado primário zero no próximo ano.

"A matemática é simples: receita menos despesa precisa ser igual a zero. A Fazenda me mandou toda a grade de receitas já asseguradas ou em tramitação no Congresso. O PLOA 2024 tem todos os números necessários para cumprir a meta de resultado zero", assegurou Tebet, em audiência na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), um dia antes da entrega da peça orçamentária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ministra reconheceu que essas medidas de aumento de receitas dependem da aprovação de projetos de lei e medidas provisórias antes da votação final do orçamento. "Sem aprovação do PL do Carf e do PL e do PL sobre vitórias do governo na justiça, por exemplo, não cumpriremos a meta de déficit zero", admitiu.