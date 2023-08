Light busca aproximação com MME e Aneel para encurtar caminhos para renovação de concessão

Representantes de grupo Light buscam uma aproximação com o Ministério de Minas e Energia e com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com vistas a buscar encurtar os caminhos visando a renovação da concessão de distribuição da companhia, que atende parte do Estado do Rio de Janeiro.

O atual contrato da distribuidora vence em 2026, mas a empresa, que enfrenta uma grave crise financeira, quer antecipar a renovação da concessão como parte da estratégia para superar seus problemas.

A holding do grupo Light está em recuperação judicial, e as dívidas da distribuidora, que respondem pela maior parcela do endividamento do grupo, também foram abrangidas no stay period (de suspensão das execuções), com a justificativa de que são garantidas pela holding.