IBGE mostra que 16 das 24 atividades tiveram quedas de preços no IPP de julho

No mês de julho, as reduções de preços mais acentuadas ocorreram em refino de petróleo e biocombustíveis (-2,91%), metalurgia (-2,59%), produtos de metal (-1,98%) e outros produtos químicos (-1,79%).

"Uma das explicações é a queda do dólar. Só este ano, o dólar registra desvalorização de 8,4%. Com isso, o preço em real do produto exportado diminui e, ao mesmo tempo, o custo das matérias-primas que são importadas também fica menor", explicou Murilo Alvim, analista do IPP, em nota oficial.

As maiores contribuições para a deflação na indústria partiram de alimentos (queda de 1,36% e impacto de -0,33 ponto porcentual), refino de petróleo e biocombustíveis (impacto de -0,29 ponto porcentual) e metalurgia (-0,17 ponto porcentual).

"Além do dólar, há uma tendência de queda em diversas commodities. Com isso, o setor de alimentos apresentou maiores reduções nos grupos de carnes e laticínios, explicadas pela diminuição do custo de aquisição de commodities como o milho e soja, que são os principais componentes da ração para os animais", completou Alvim.

Já a alta de 5,08% nos preços das indústrias extrativas gerou uma pressão de 0,22 ponto porcentual, impedindo uma deflação ainda maior no IPP do mês. Tanto o minério de ferro quanto o óleo bruto de petróleo registraram aumentos de preços em julho.

"O aumento observado nos preços do petróleo em julho está ligado à expectativa do mercado por uma redução global da oferta do produto, após a diminuição de estoque nos EUA e corte na produção de países como Arábia Saudita e Rússia", justificou o analista do IPP.