Faturamento líquido total do setor de máquinas cai 4,6% em julho ante junho, diz Abimaq

O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos brasileiro recuou 4,6% em julho comparativamente a junho, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com julho do ano passado, o faturamento líquido total da indústria recuou 10,5%. No acumulado de janeiro a junho, o faturamento do setor caiu 9,2% e no acumulado de 12 meses, a queda foi de 8,6%. Consumo aparente

O consumo aparente de máquinas e equipamentos fabricados no Brasil em julho recuou 5,1% na comparação com junho, informou a Abimaq. Na comparação com julho do ano passado, o consumo aparente de máquinas e equipamentos caiu 9,9%. De janeiro a julho, o consumo aparente de máquinas e equipamentos registrou baixa de 8,3% e no acumulado de 12 meses a queda foi de 7,2%. O consumo aparente de bens industriais é definido como a parcela da produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescida das importações. Nuci Conforme a Abimaq, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos brasileira encerrou o mês de julho mostrando uma queda de 0,9% em relação a junho, devolvendo o crescimento de maio e junho e atingindo 74,9% em 2023. Segundo a entidade, em julho o setor operou, em média, em dois turnos.

A carteira média de pedidos no mês de julho estabilizou em 10,7 semanas de atividade, ainda de acordo com a Abimaq, mas registrou melhora nos setores fabricantes de máquinas para bens de consumo, máquinas para transformação de metais e máquinas para logística e construção civil. Balança comercial As exportações brasileiras de máquinas e equipamentos cresceram 12,2% em julho em relação a junho, segundo a Abimaq. Na comparação com julho do ano passado, os embarques feitos de máquinas e equipamentos para o exterior cresceram 16,7%.

No ano, de janeiro a julho, as exportações de máquinas e equipamentos cresceram 18,6%. Em 12 meses até julho as vendas ao exterior de máquinas e equipamentos aumentaram 16,4%. "O aumento das vendas para países da América do Norte e do Sul continua como destaque. No ano, o crescimento foi de 27% e 10,5%, respectivamente", afirmam os economistas da Abimaq. Ainda de acordo com a entidade, a maior parte das vendas externas no ano foi direcionada para a América do Sul, que absorveu 34,5% do total de máquinas e equipamentos exportados pelo País. Desta região, a Argentina foi responsável por pouco mais de um terço dos 34,5%, ou 12,2% do total das exportações. A América do Norte consumiu no período 34% das exportações totais e a Europa, 13,9%.