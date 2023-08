Desenrola: credores interessados no programa já podem se inscrever

Além disso, a inscrição pode ser realizada no Portal Credor , usando seu eCNPJ com certificado digital.

Esta plataforma tem o objetivo de facilitar o processo entre credores e devedores e servirá para todos que que queiram participar da segunda fase do programa.

Nesta etapa, serão beneficiadas as pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Além disso, é preciso ter, no máximo, R$ 5 mil em dívidas.

Para confirmar a inscrição no programa, os credores devem realizar seu cadastro no portal e assinar, digitalmente, o Termo de Adesão por meio do eCPF do representante legal cadastrado na Receita Federal. Com isso, será disponibilizado o "Manual do Credor", material que possui todos os detalhes do processo.

Depois disso, acontecerá o processo competitivo sob a forma de leilão de maior desconto, que delimitará as dívidas que farão jus à garantia de cobertura de risco pelo Fundo de Garantia de Operações - FGO.

O prazo para que os credores ofereçam os descontos no processo competitivo será informado através do Portal Credor.