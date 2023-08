'Tínhamos que cortar energia trafegando na rede', diz diretor-geral do ONS, sobre apagão

Segundo o chefe do ONS, o apagão chegou a cortar 34% da carga do Brasil naquele dia.

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, defendeu a atuação da entidade na sequência do apagão do último dia 15 de agosto. Então, houve cortes pontuais da energia que trafegava na rede para posterior correção.

Ciocchi falou nesta terça-feira, 29, em audiência pública conjunta nas comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

Apesar disso, afirmou, não há como atribuir culpa a fontes geradoras e agentes. Mais cedo, ele afirmou que houve uma abertura de linha que causou uma interrupção que não foi compensada a contento e gerou uma espécie de efeito dominó com uma série de ocorrências no sistema. "Estamos garantindo que a operação atenda 100% da demanda do Brasil de forma segura. Não há como neste momento atribuir culpas a fontes e agentes. Ao analisar dados da ocorrência identificamos que não estavam compatíveis. O ONS está empenhado em resolver todas essas questões", disse.

Recuperação do apagão

Segundo Ciocchi, o apagão dividiu o sistema brasileiro em três regiões: Norte, Nordeste e uma terceira, incluindo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No caso desta última, ele disse que a recuperação veio em menos tempo porque as "barreiras de proteção" agiram de forma correta.

Já no Nordeste, reconheceu, a recuperação demorou mais tempo, cerca de três horas, com perda de até 50% na carga que alimentava a região. O Norte, disse Ciocchi, teve blecaute quase total, com iguais dificuldades para o restabelecimento da oferta de energia.

Defesa das renováveis