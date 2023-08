Não há nenhuma alteração de rota no Orçamento, reitera Haddad após reunião da JEO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que não há nenhuma alteração de rota para o Orçamento de 2024 após retornar de reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros ministros na tarde desta terça-feira, 29. A reunião vem na esteira de uma especulação política sobre a possibilidade de alterar a meta de primário neutro para 2024, tese já negada pelo ministro.

"Não tem novidades. A gente tem a sanção do marco fiscal, tem um orçamento para mandar. Não tem nenhuma alteração de rota. O Orçamento está pronto há duas semanas. Não é uma coisa simples de fazer, um orçamento federal, não é para mudar na véspera", disse Haddad.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, a Fazenda mantém seu objetivo de manter a meta de déficit zero em 2024 e vê o debate como um não assunto neste momento, apesar de o tema ter sido levantado pela ala política do governo.