Lupion: Lista de exigências da UE é inconcebível e precisa ser contestada

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), disse ser "inconcebível" a lista de exigências ambientais da União Europeia apresentada no documento side letter para a negociação com o Mercosul. "É inconcebível não só para o Brasil mas também para a Argentina, Uruguai e Paraguai e precisa ser contestada", afirmou Lupion a jornalistas, após a reunião semanal da frente com a participação do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e dez embaixadores.

"Seguir uma orientação da UE para redução de impactos no nível que querem inviabiliza a produção de alimentos do Brasil. Temos cenário completamente distinto da UE e sabemos das nossas responsabilidades. Precisamos chegar a um consenso de possibilidade de livre mercado", afirmou.

Segundo Lupion, Vieira disse que a resposta do Mercosul ao side letter será enviada até 17 de setembro. O chanceler justificou a demora no envio da contraproposta ao atraso do Paraguai em meio ao processo eleitoral do país.