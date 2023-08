Lula diz que começou a colocar o pobre no Orçamento e o rico no Imposto de Renda

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 29, que começou, como dizia na campanha, a colocar o pobre no Orçamento e o rico no Imposto de Renda. Ele se refere à nova política de valorização do salário mínimo e aos projetos para taxar offshores e rendimentos de fundos exclusivos, tema de cerimônia realizada na segunda-feira no Palácio do Planalto.

"Durante a campanha eu dizia que a solução do Brasil vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no Imposto de Renda e o pobre no Orçamento. É isso que nós começamos a fazer ontem", declarou o presidente. "Se a gente for comparar, proporcionalmente o mais pobre paga mais IR do que o dono do banco. Porque só desconta mesmo de quem vive de salário", disse Lula.

E afirmou ainda: "Fizemos uma coisa justa, sensata, que eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos proteja os mais pobres."