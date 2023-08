Juros e incerteza econômica mostram que bancos devem se manter vigilantes, alerta membro do Fed

Em texto publicado no site da instituição, White destaca que o sistema bancário americano está "sólido e resiliente, com forte capital e liquidez", e que riscos associados a crédito, taxa de juros e liquidez seguem sendo monitorados. "Estes riscos aumentaram em 2023 devido às condições econômicas prevalecentes e à incerteza sobre a trajetória futura da economia", afirma.

Os elevados custos de financiamento e o aperto do mercado de crédito nos EUA apontam para a necessidade de bancos e supervisores bancários permanecerem vigilantes, alertou o vice-presidente da Divisão de Supervisão, Crédito e Aprendizagem do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Carl White.

Segundo ele, bancos com carteiras significativas de imóveis comerciais também são suscetíveis a riscos, já que, além da deterioração do crédito e do aumento das taxas de juros, a queda da demanda por escritórios aumentou a dificuldade do mercado imobiliário.

Outro fator apontado como um risco para os bancos são vulnerabilidades relacionadas à cibersegurança e criptoativos.