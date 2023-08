Imposto de Renda: 4º lote será liberado nesta quinta; veja como consultar

Consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2023 já está disponível Crédito: FCO FONTENELE

Imposto de Renda: como saber se entrei no 4º lote de restituição? Para consultar se foi contemplado neste lote, o contribuinte deve seguir estes passos: Acessar a página da Receita Federal

Clicar no card "Imposto de Renda"

Selecionar a opção "Consultar a Restituição"

Apertar em "Iniciar"

Entrar com os dados pessoais. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas. Além disso, pode acessar pelo app Pessoa Física, disponível para Android e iPhone (iOS). Como é feito o pagamento da restituição? Os repasses da restituição são realizados na conta corrente informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Em casos nos quais a quantia não possa ser depositada na conta, o dinheiro será disponibilizado por 12 meses no Banco do Brasil (BB).

Receita paga R$ 7,5 bilhões por lote de restituição

O prazo para declaração do Imposto de Renda encerrou no dia 31 de maio e contou com mais de 40 milhões de declarações entregues no Brasil, superando a expectativa da Receita. Em cada um dos três primeiros lotes, a Receita Federal liberou R$ 7,5 bilhões. O primeiro contemplou 4,1 milhões de contribuintes, enquanto o segundo beneficiou 5,1 milhões, e terceiro outro 5,6 milhões de pessoas. Imposto de Renda: veja quem tem prioridade na hora de receber Os lotes foram divididos por ordem de prioridade de acordo com algumas regras estabelecidas na declaração.

A primeira etapa contemplou a fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, seguidos dos que estão entre 60 e 79 anos.

Depois vieram as pessoas que possuem com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e os que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

É válido destacar que quem solicitou o recebimento por Pix teve o valor liberado diretamente no CPF indicado na declaração. Outros tipos de chave não são aceitas. Confira o calendário abaixo.