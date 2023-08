Convocação da lista de espera do Fies encerra nesta terça; entenda

A convocação da lista de espera do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) encerra nesta terça-feira, 29, segundo o cronograma do Ministério da Educação.

Para saber se foi convocado, o candidato deve consultar periodicamente a página do Fies, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Logo após, caso seja aprovado, tem até três dias para confirmar a inscrição. Porém, se perder o prazo, o aluno classificado não conseguirá o financiamento e a vaga passará automaticamente para outra pessoa. Veja mais abaixo como confirmar.