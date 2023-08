Abertura de vagas nos EUA recua a 8,827 milhões em julho, revela relatório Jolts

O número de vagas abertas no mercado de trabalho dos Estados Unidos caiu de 9,165 milhões (dado revisado, de 9,582 milhões antes divulgado) em junho para 8,827 milhões em julho, de acordo com o relatório Jolts. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 29, pelo Departamento do Trabalho dos EUA.

Analistas ouvidos pela FactSet previam 9,478 milhões.