Pacote argentino prevê 400 bi de pesos para linha de crédito, além de bônus a trabalhadores

Dentre as medidas anunciadas, Massa confirmou que serão concedidos 400 bilhões de pesos em empréstimos, além de seis meses de redução de impostos para trabalhadores autônomos, com o Estado financiando suas dívidas em 50% para pequenas e médias empresas, ou 100% para micro empresas.

O ministro da economia da Argentina e candidato à presidência, Sergio Massa, detalhou em rede social como vai funcionar o pacote econômico divulgado pelo governo no domingo, 27. A medida vem após o desempenho do governista ter sido aquém do esperado nas primárias do país.

Em suas redes sociais, o ministro e candidato à presidência também divulgou que impostos sobre a exportação de produtos agrícolas com valor industrial agregado serão excluídos temporariamente.

Além disso, ele espera investir US$ 770 milhões para financiar exportações, utilizando recursos do Banco Nación e do Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice).

Além disso, também foram anunciadas medidas para aposentados, ao setor agrário e grupos que dependem de programas do Estado.

Nesta segunda-feira, Sergio Massa participa de agenda no Brasil, e vai se encontrar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 17h30, no Palácio do Planalto.