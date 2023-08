Infra S.A. realiza mutirão de desapropriações para a construção da Fico

A Infra S.A. e a Justiça Federal realizam entre esta segunda-feira, 28, e a terça-feira, 29, um mutirão para agrupar 42 processos de desapropriação ajuizados buscando liberar frentes de obras para a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico).

As sessões são realizadas de forma virtual e presencial, com polos disponíveis nas cidades goianas de Uruaçu e Crixás. A Infra S.A. diz que nas últimas semanas visitou os desapropriados para reforçar a importância do comparecimento à audiência nos dias do mutirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fico interligará a Ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa (GO) até Vilhena (RO) para o escoamento da produção de grãos da Região Centro-Oeste.