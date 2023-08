Estimativa para Selic segue em 11,75% para 2023 e em 9,00% para 2024 no Focus do BC

A expectativa para taxa Selic no fim de 2023 continuou em 11,75%, mostrou o Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira, 28. As projeções seguem a sinalização dada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) de que pretende repetir o corte de juro em 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões do colegiado.

Para o término de 2024, houve manutenção em 9,00%. Há um mês, as estimativas eram de 12% e 9,25%, nessa ordem.

Considerando apenas as 37 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 permaneceu em 11,75%. Para o fim de 2024, continuou em 9,00%, também com 37 atualizações na última semana.