Concurso do MEC com 220 vagas encerra nesta segunda, 28

As inscrições podem ser realizadas sob o pagamento da taxa de R$ 80. Pessoas inscritas no Cadastro Único ou doadores de medula óssea têm direito à isenção.

O Ministério da Educação encerra nesta segunda, 28, as inscrições para concurso público de nível superior na pasta. São 220 vagas em aberto para o cargo de técnico em em assuntos educacionais, com remuneração de R$ 6.255,90.

Os aprovados terão com função realizar atividades de execução qualificada de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária. A carga horária é de 40 horas semanais.

No calendário divulgado pelo MEC, a aplicação das provas objetiva e discursiva será no dia 8 de outubro. No entanto, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência.

O edital com todas as informações do processo seletivo estão disponíveis no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

