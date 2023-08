China: medidas do governo chinês para apoiar mercado devem ter efeito só no curto prazo

O enfraquecimento do mercado acionário chinês parece ter finalmente pressionado Pequim a fazer alguma coisa. No entanto, as últimas medidas para apoiar o mercado vão proporcionar apenas uma elevação de curto prazo sem medidas mais amplas para reforçar a confiança na economia.

As autoridades chinesas revelaram uma série de medidas no fim de semana para impulsionar os mercados acionários do país, incluindo a redução pela metade do imposto sobre a negociação de ações, para 0,05%, e a diminuição das exigências para a negociação de margem.

O órgão regulador de valores mobiliários do país também reduzirá o ritmo de novas listagens e restringirá os acionistas controladores de determinadas empresas listadas de vender suas ações.