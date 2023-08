Campos Neto: Juros reais no Brasil já foram muito mais altos

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reafirmou nesta segunda-feira, 28, que os juros reais no Brasil já foram muito mais altos do que são hoje.

Campos Neto defendeu que esse ciclo de juros no Brasil está bem coordenado com a maior parte dos países, mas que nem sempre foi assim. Sobre o nível dos juros reais hoje, o presidente do BC, admitiu que eles são altos, mas ponderou que proporcionalmente são menores do que já foram na média dos períodos passados. A diferença em relação ao praticado em outros países também diminuiu, emendou.

"Grande parte dos países como forma de enfrentamento à pandemia teve que subir juros muito mais proporcionalmente do que o Brasil teve", afirmou. Grande parte desses países, ainda segundo Campos Neto, está com um pouso da economia menos suave do que o brasileiro.