Varejistas chineses apostam em descontos para atrair compradores

As maiores empresas de e-commerce da China estão apostando em venda de itens com descontos diante da incerteza econômica do país e da procura por preços baixos. O Grupo Alibaba e a JD.com passaram a promover campanhas para vender itens a preço baixo.

A iniciativa está compensando a diminuição do ritmo de compra dos chineses, já que o resultado das duas empresas atingiram as expectativas do mercado para o quarto trimestre.

JD.com teve crescimento de 7,6% na receita no terceiro trimestre deste ano e o Alibaba teve o maior crescimento na receita desde 2021, em 14%, no trimestre de abril a junho.