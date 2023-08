Quase 85% dos carcinicultores no Ceará aguardam licenciamento ambiental, calcula Faec

A expectativa, contudo, é que essa situação comece a ser revertida a partir de setembro, prazo estimado por Silveira para que a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprove Projeto de Lei enviado pelo Governo do Estado facilitando a obtenção da licença ambiental para pequenos produtores.

Um total de 1.525 carcinicultores , ou cerca de 85% do total de produtores de camarão no Ceará, aguarda licenciamento ambiental, conforme estimativa feita pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira .

“Nós da Federação vamos percorrer todas as áreas em que se desenvolve a carcinicultura, fazendo um mutirão. Estamos esperando só a lei regulamentada e provavelmente em setembro já começaremos com esse projeto de ajudar o carcinicultor a ter sua licença ambiental”, disse Amílcar.

No Ceará, a principal região produtora de camarão criado em cativeiro é o Vale do Jaguaribe, onde foi realizado neste sábado, 26, o segundo Encontro de Produtores Rurais, mais precisamente no município de Morada Nova. O evento contou com a presença de cerca de 2.500 produtores rurais, com destaque para fruticultores, produtores de leite (que reivindicam preços mais competitivos para o litro do produto), além dos próprios carcinicultores.

O evento, promovido em parceria entre a Faec, o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), contou ainda com a presença de prefeitos da região, do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Salmito Filho (PDT), e do senador Eduardo Girão (Novo).

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, que também compareceu ao encontro, lembrou da importância da união entre o agronegócio e o setor industrial, com apoio da tecnologia.

“Nós temos 299 laboratórios de tecnologia dentro do estado do Ceará, que incluem áreas ligadas ao agro, tais como a parte de laticínios, a parte de pesca, a parte de alimentos”, destacou.

