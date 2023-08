123 Milhas é pirâmide financeira? Dei Valor explica investigação

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Empresas de turismo que comercializam “pacotes flexíveis” estão na mira da Justiça por descumprirem seus acordos com clientes. O Dei Valor mostra como funciona esse tipo de operação e se isso pode ser considerado pirâmide financeira.



Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h

