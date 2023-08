Objetivo é pouso suave; trazer inflação para baixo com menor custo à sociedade, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou neste sábado, 26, que o objetivo da autarquia é fazer um pouso suave na economia brasileira. "Quero trazer a inflação para baixo com o menor custo possível para a sociedade", disse.

Campos Neto detalhou que o objetivo é ter, dentro do possível, a menor queda do Produto Interno Bruto (PIB), a menor geração de desemprego e o mínimo de ruptura no canal de crédito. Ele defendeu que foram poucos países do mundo que conseguiram fazer o que o Brasil tem feito em termos de queda de inflação versus o quanto custou.

O presidente do BC também comentou as surpresas recentes para cima com a inflação corrente. "Se pegarmos alimentação fora do domicílio e automóveis, dentro da parte de Transportes, explica quase toda a surpresa", disse Campos Neto, que relacionou o movimento de automóveis ao subsídio temporário do governo federal às montadoras de carros.