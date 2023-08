EUA: por que a era das taxas de juros historicamente baixas pode ter acabado

Apesar do Federal Reserve ter aumentado as taxas de juros para o maior nível em 22 anos, a economia continua surpreendentemente resiliente, com estimativas colocando o crescimento do terceiro trimestre em ritmo para facilmente ultrapassar sua tendência de 2%. É um dos fatores que levam alguns economistas a questionar se as taxas voltarão aos níveis mais baixos que prevaleciam antes de 2020, mesmo que a inflação volte à meta de 2% do Fed nos próximos anos.

Em questão está o que é conhecido como taxa de juros neutra. É a taxa na qual a demanda e a oferta estão em equilíbrio, levando a um crescimento econômico estável e à inflação.

Descrito pela primeira vez pelo economista sueco Knut Wicksell há um século, o neutro não pode ser observado diretamente. Em vez disso, os economistas e formuladores de políticas inferem isso do comportamento da economia. Se os empréstimos e os gastos forem fortes e a pressão inflacionária aumentar, o neutro deve estar acima da taxa de juros atual. Se eles são fracos e a inflação está recuando, o neutro deve ser menor.