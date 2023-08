Demora de 12 a 15 meses para entendermos se fiscal deu certo, diz Le Grazie, da Panamby

Só no fim do próximo ano será possível entender se o novo arcabouço fiscal, aprovado na terça-feira, 22 na Câmara dos Deputados, deu certo, diz Reinaldo Le Grazie, sócio da gestora Panamby Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central. "O arcabouço fiscal é mais aberto do que o teto de gastos", afirma. "O fiscal tem uma série de brechas (que possibilitam o aumento de gastos públicos) e, por isso, depende de como o governo vai tratar. Se o governo quiser ir furando o fiscal, ele consegue."

Como o arcabouço é baseado em arrecadação e crescimento econômico, diz ele, existe uma boa perspectiva de ser bem sucedido nos próximos 12 a 15 meses. "A arrecadação depende de medidas específicas como a eficiência do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em relação aos julgamentos tributários) e regulações como a tributação sobre JCP (juros sobre capital próprio) e dividendos", afirma. Para ele, são caminhos que podem ser trilhados com negociações pelo governo nos próximos meses. "A PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) que será apresentado no dia 31 de agosto é uma oportunidade para o governo mandar uma boa mensagem", diz.

Já o crescimento da economia é quase dado como certo. Segundo Le Grazie, a previsão do mercado de alta do PIB de 1,3% em 2024, com viés de alta, pode ser superada e mantida acima dos 2% em 2025.