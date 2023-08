10 atitudes para melhorar a sua vida financeira

Ter uma vida financeira saudável é uma das metas que quase todas as pessoas desejam alcançar. Entretanto, não é fácil. Para quem sofre com dívidas e problemas com dinheiro, lidar com essas situações pode ser um grande problema, mas, felizmente, é algo que pode ser resolvido, desde que haja comprometimento e autocontrole.

Para te ajudar, Carina Costa, mentora high performance para empresários, compartilha 10 passos que podem ajudar quem deseja mudar seus hábitos e ter uma nova vida financeira. Confira!

1. Tenha consciência dos seus gastos

Faça uma análise honesta de seus padrões financeiros atuais. Identifique onde está gastando excessivamente, onde pode economizar e áreas que precisam de ajustes. Esse é o primeiro passo.