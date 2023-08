Presidente da Vale sobre taxação de bens primários: 'Vai na contramão do espírito da reforma'

A emenda que propõe autorizar Estados a cobrarem contribuições sobre produtos primários e semielaborados vai na contramão do que foi proposto como o espírito da Reforma Tributária, afirmou nesta sexta-feira, 25, o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

Bartolomeo pontuou que a questão foi adicionada de última hora e que deve ser dirimida. "Na hora que for discutida no plenário de forma coerente e correta, voltará o espírito da reforma - que apoiamos e achamos necessária para o Brasil", emendou.

A fala foi rebatida pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles. O governador afirmou que de fato a emenda foi acrescentada de última hora, mas ponderou que alguns Estados já realizam a taxação sobre bens primários, a exemplo de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Pará. "Se tirar da conta, vai impactar o valor do IVA, via IBS", argumentou.