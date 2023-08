Preços de alimentação e bebidas caem 0,65% no IPCA-15 de agosto ante recuo de 0,40% em julho

As famílias brasileiras gastaram menos com alimentação em agosto. Os preços do grupo alimentação e bebidas passaram de uma queda de 0,40% em julho para uma redução de 0,65% neste mês, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo deu uma contribuição negativa de 0,14 ponto porcentual para a taxa geral de 0,28% do IPCA-15 deste mês.

A alimentação no domicílio recuou 0,99% em agosto.

As famílias pagaram menos pela batata-inglesa (-12,68%), tomate (-5,60%), frango em pedaços (-3,66%), leite longa vida (-2,40%) e carnes (-1,44%). As carnes já acumulam um recuo de preços de 8,22% no ano.