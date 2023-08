Ministério mandará lotes 3 e 6 do PR para TCU até final de setembro, diz Renan Filho

Com disputa prevista para 29 de setembro, o próximo lote a ser leiloado é o 2, considerado o mais competitivo entre os seis, segundo o governador do Paraná, Ratinho Junior. Ele destaca que o conjunto de 605 quilômetros leva até o Porto de Paranaguá, exercendo um papel importante no escoamento de produção, enquanto possui um volume de tráfego relevante.

O Ministério dos Transportes pretende enviar os modelos dos lotes 3 e 6 de rodovias do Paraná para o Tribunal de Contas da União (TCU) até o final de setembro. A informação foi fornecida pelo ministro da pasta, Renan Filho, após o leilão do primeiro lote promovido na B3 nesta sexta-feira, 25.

A expectativa do governador é que o lote 2 seja mais disputado do que o primeiro, que contou com apenas dois participantes no leilão. Ainda assim, avalia que, apesar da baixa concorrência, o resultado do certame de hoje foi positivo.

A oferta vencedora representa um desconto de 18,25% em relação ao teto estabelecido pelo edital. Com isso, a tarifa deve cair mais de 50% em relação aos preços praticados há dois anos. Em valores corrigidos, a diminuição seria de 65%.