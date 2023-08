Concessão dos espigões para Beach Park e Social Clube será assinada na terça

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia 1º de julho. A proposta vencedora prevê ainda pagamento de outorga à Prefeitura de Fortaleza no valor R$ 5,9 milhões.

Com contrato de gestão estimado em 16 anos, o investimento previsto em melhorias urbanísticas é de, pelo menos, R$ 29,5 milhões . Porém, o acesso ao equipamento deverá permanecer gratuito.

A Prefeitura de Fortaleza assina nesta terça-feira, dia 29, a partir das 10 horas, o contrato para concessão dos espigões da avenida Beira-Mar com o consórcio Píer Beira-Mar, formado pelo Grupo Beach Park Entretenimento e pelo Grupo Social Clube (dono de restaurantes como Santa Grelha, La Pasta Gialla, Ryori, Super Grill e Carbone).

Espigões da Beira-Mar: o que prevê o projeto de concessão

O consórcio gestor poderá criar espaços para bares, restaurantes e lojas Crédito: Divulgação/SDE

Conforme o edital publicado em 30 de março pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), dentre as melhorias previstas, estão o alargamento dos espigões, por meio de estruturas em balanço, "respeitando-se o espelho d’água e sem necessitar de execuções com impactos em águas marinhas."

Também serão inseridos estabelecimentos para o público, podendo ser lojas, quiosques, bares e restaurantes. Também poderão ser desenvolvidas operações próprias como explorar o espigão de forma indireta por meio da locação de espaços para eventos e de publicidade.



"É de uma importância imensa a gente ter um investimento desse porte para cidade. A Beira-Mar já teve um investimento pesado da Prefeitura de Fortaleza e agora a inciativa privada vai fazer esse aporte nos espigões que passarão a ser importantes âncoras para geração de emprego e renda na Cidade", afirmou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

Acesso ao espaço será gratuito



Ele reforça, no entanto, que não poderá haver cobrança para entrada no equipamento. "O acesso continuará livre a qualquer cidadão e não haverá cobrança de entrada. Isso está previsto, inclusive, no edital de concessão".



A ideia é que, além de funcionar como contenção do avanço do mar, como são cartão-postal de Fortaleza, funcionem como área de lazer e para a prática de esportes. "A obra prevê o alargamento em balanço, sem nenhuma interferência no mar. Foi feito todo um estudo ambiental e a conclusão é de que não haverá impactos", assegura o secretário.