Autocenter investe R$ 2 mi em unidades de shoppings de Fortaleza

O Grupo Gerardo Bastos classifica espaços como áreas-chave no Estado e contabiliza a geração de 100 postos de emprego na investida

A chegada do Grupo Gerardo Bastos nos shoppings de Fortaleza representou um investimento de R$ 2 milhões, segundo informou ao O POVO a rede de autocenters cearenses. As primeiras experiências foram em parceria com a rede RioMar, nas unidades Kennedy - já em operação - e Fortaleza - inaugurado nesta sexta-feira, 25.

O próximo shopping center que vai contar com os serviços mecânicos do grupo é o Terrazo, no Eusébio. O objetivo declarado é expandir a atuação para o que classifica como áreas-chave de Fortaleza.

Atendimento e expansão

Com as investidas, o Grupo Gerardo Bastos contabilizou a criação de 100 postos de diretos de emprego na Capital e promete agilidade no atendimento a partir dos equipamentos de ponta adquiridos e na equipe de atendimento.