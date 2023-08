Ainda é cedo para pensar em pausa no aperto monetário da zona do euro, diz membro do BCE

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel afirmou nesta quinta-feira, 24, que "ainda é cedo" para pensar em uma pausa no aperto monetário. Em entrevista à Bloomberg TV, ele disse, porém, que pretende esperar os números que ainda devem sair, antes de sacramentar sua próxima decisão. A autoridade falou às margens do Simpósio de Jackson Hole, do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Também presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Nagel considerou normal a desaceleração econômica na região, diante do aperto monetário. Ele argumentou que "não há espaço para complacência", no contexto atual, e reforçou a importância de levar a inflação à meta de 2%. "E faremos nosso trabalho", enfatizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o dirigente, a inflação está desacelerando, mas o núcleo se mostra persistente. "Ainda há um caminho a percorrer" para controlar os preços, comentou, mas enfatizando que esperará os próximos dados para sua próxima decisão. Sobre a Alemanha, ele mostrou otimismo de que haverá um "pouso suave" na economia, sem grande recessão.