4 dicas para gerenciar o dinheiro do seu negócio

No entanto, manter um negócio vivo requer mais do que paixão e dedicação. Uma pesquisa desenvolvida pelo Sebrae em 2021 revela que a categoria de microempreendedores individuais é a que menos sobrevive a longo prazo. A taxa de fechamento é de 29% e a expectativa média de 5 anos. Isso mostra que é necessário buscar habilidades para equilibrar as contas de um jeito rentável e saudável.

Motivados por questões pessoais, desejo de autonomia ou pelas condições econômicas do país, é inegável que empreender se tornou uma escolha cada vez mais frequente entre os brasileiros. Conforme dados da Receita Federal, o número de microempreendedores individuais (MEI) no Brasil registrou um salto de 9,7 milhões em fevereiro de 2020 para 15,1 milhões até maio de 2023, representando um progresso de 55,6%.

1. Planeje o orçamento

Segundo o economista Bruno Lucas, CFO da Zippi, fintech que oferece capital de giro semanal para micro e pequenos empreendedores, planejar o orçamento é o primeiro passo para um crescimento saudável, inclusive é fundamental separar o que é dinheiro da empresa do que é pessoal.

“Elaborar um orçamento adequado permite que o empreendedor tenha uma visão clara das receitas e despesas do negócio, identificando com facilidade onde está investindo mais dinheiro e quais outras áreas necessitam de ajustes para garantir um equilíbrio”, explica.

2. Separe as contas pessoais das empresariais e controle as receitas e despesas

A primeira coisa é abrir uma conta no banco para destinar exclusivamente as finanças da empresa. Isso irá facilitar muito a gestão do dinheiro. Além disso, para conseguir crescer como autônomo, é importante que você mantenha um controle rigoroso das receitas e das despesas do seu negócio.

Existem vários aplicativos e softwares de planilhas e gestão financeira que você pode usar para registrar tudo que acontece na empresa. Por meio desse controle, é possível identificar quais gastos podem ser reduzidos ou eliminados, além de evitar problemas futuros com órgãos fiscalizadores.

3. Evite dívidas excessivas e crie um fundo de emergências

Outra dica é fazer uso consciente do crédito e evitar dívidas excessivas, que podem virar uma bola de neve e comprometer a continuidade do negócio. Sabemos que buscar alternativas de financiamento às vezes é necessário para injetar capital, mas, como autônomo, você está sujeito a variações de renda mensal, e não deve usar crédito como um recurso para os períodos de baixa demanda.

Ao invés disso, recorra ao seu fundo de emergências, reservando uma quantia mensal, visando acumular pelo menos o suficiente para pagar uns três meses de despesas básicas. Isso ajudará a garantir que você possa arcar com suas despesas essenciais mesmo quando a receita diminuir temporariamente, evitando estresse financeiro e mantendo a estabilidade do seu negócio. Para os que já possuem dívidas, pode ser uma opção negociar com fornecedores e evitar a necessidade de um novo empréstimo.