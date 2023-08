Secretario da Fazenda diz que CMN autorizará emissão de títulos soberanos sustentáveis hoje

A expectativa do Ministério da Fazenda é de que a primeira emissão de títulos sustentáveis no Brasil ocorra entre setembro e novembro.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, antecipou, durante reunião de lançamento do Comitê Gestor do Fundo Clima, que o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai aprovar nesta quinta-feira, 24, a emissão dos títulos soberanos sustentáveis. Segundo Durigan, na quarta, 23, já houve conversas com o Banco Central e o Ministério do Planejamento, que compõem o CMN, para alinhar a aprovação do tema.

"O mundo aguarda que façamos essa emissão de matéria inédita. No fim do dia de hoje, temos todas as condições de dar esse próximo passo", disse Durigan, classificando o dia como "muito especial".

Segundo ele, a expectativa do Tesouro Nacional é de que essa primeira emissão gere uma arrecadação de US$ 2 bilhões, que ajudaria a financiar também o Plano de Transição Ecológica a ser anunciado pelo governo. "A equipe do ministério vai a Nova York e a Londres. Vamos fazer um roadshow apresentando o que são títulos."

No CMN, também serão disciplinadas as condições financeiras para as operações do Fundo Clima. "Passa a ter condição de operacionalizar essa política."