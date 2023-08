PIB do Peru recua 0,5% no segundo trimestre de 2023 no confronto anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru contraiu 0,5% no segundo trimestre de 2023, na comparação com igual período do ano anterior, informou na quarta-feira, 23, o Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei). Segundo o comunicado, a queda pode ser explicada pela redução da demanda interna (-3,9%) e menor investimento bruto fixo(-5,6%), em contrapartida ao aumento de consumo total (+0,9%).

No confronto com o primeiro trimestre deste ano, o recuo foi de 0,2%, de acordo com a instituição.

O Inei ainda informou que, no primeiro semestre do ano, o PIB caiu 0,5%, e nos últimos quatro trimestres acumulou crescimento de 0,7%.