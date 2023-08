Petrobras vai fornecer diesel R para operações industriais da Volvo em Curitiba

A Petrobras fechou com a Volvo contrato para o fornecimento de diesel R5, com 5% de conteúdo renovável, informou a estatal nesta quinta-feira, 24. A Volvo será a primeira montadora a empregar, exclusivamente, o diesel R nas operações de seu complexo industrial de Curitiba (PR), onde produz caminhões e chassis de ônibus.

"A Petrobras foi a primeira empresa no Brasil a desenvolver tecnologia própria de coprocessamento de matéria-prima renovável no refino, além de projetar e implantar em nossas unidades o diesel com conteúdo renovável. Temos a satisfação de iniciarmos essa parceria comercial com a Volvo, uma empresa reconhecida internacionalmente pela preocupação ambiental", disse em nota o diretor de Comercialização e Logística da Petrobras, Claudio Schlosser.

O combustível a ser utilizado na fábrica da Volvo é produzido pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, a partir do coprocessamento de derivados de petróleo (parcela mineral), com matérias-primas renováveis, como óleo de soja.