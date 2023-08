Ministério dos Transportes aprova concessão da Rota dos Cristais; projeto seguirá ao TCU

A expectativa do governo federal é lançar o edital de concessão ainda neste ano. Pela proposta validada, serão transferidos à iniciativa privada 594,80 quilômetros de pistas, entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO).

Os segmentos a serem concedidos incluem a BR-040/GO, entre o entroncamento com a BR-050 até a divisa de Minas Gerais e Goiás, e a BR-040/MG, do quilômetro 0 ao 533,2, da divisa até o entroncamento com a BR-135, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

O projeto tem potencial de assegurar R$ 5,5 bilhões para investimentos na rodovia.