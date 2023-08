Intensificação na Selic só viria com surpresas positivas na desinflação, diz diretor do BC

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, reiterou na manhã desta quinta-feira, 24, que é pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de cortes da taxa Selic e que ele só ocorreria com surpresas positivas adicionais na dinâmica desinflacionaria. Ele afirmou que, em sua opinião, a decisão de um primeiro corte da Selic de 0,50 ponto porcentual, ao invés de 0,25 ponto, é uma questão circunscrita ao início do processo e ficou para trás.

A mensagem principal é que há um consenso pleno do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre o plano de voo à frente e o compromisso com a convergência da inflação no centro da meta, ainda segundo o diretor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Damaso também reiterou que a segunda fase da desinflação está se mostrando mais lenta do que a primeira, mas ainda dentro do esperado, o que requer uma postura contracionista da política monetária. "Na última reunião, o comitê foi unânime em perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide o processo de desinflação em curso, com ancoragem das expectativas e convergência da inflação para o centro da meta."