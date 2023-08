Indicador de exportações inverte sinal e sobe no 2º trimestre, mostra barômetro da OMC

O comércio global de bens manteve aceleração, inverteu sinal e subiu no segundo trimestre de 2023, apontou o barômetro da Organização Mundial do Comércio (OMC). A alta foi impulsionada pela forte produção e vendas de automóveis, porém, a instituição alerta que novos drivers no terceiro trimestre podem ser limitados enquanto os pedidos de exportação permanecerem fracas.

O índice subiu de 95,6 para 99,1 desde o último resultado em maio, e está próximo da linha de base de 100 da escala que vai de 90 a 110. "Isto sugere que o volume do comércio de mercadorias aumentou no segundo trimestre, após dois trimestres de declínio, mas permanece ligeiramente abaixo da tendência", pontua a OMC.

Em geral, valores menores que 100 indicam que o volume de mercadorias comercializado caiu ou vai cair para níveis abaixo da tendência, explicou a organização no comunicado divulgado nesta quinta-feira.