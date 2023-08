Florianópolis é município mais competitivo do Brasil, mostra ranking

Os dados utilizados foram da prévia do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já que os dados definitivos ainda não haviam sido divulgados até o fechamento da pesquisa.

Nesta edição, o levantamento analisou o total de 410 municípios com população acima de 80 mil habitantes (que representam 7,36% do universo de municípios e correspondem, juntos, a cerca de 60% da população brasileira).

A cidade de Florianópolis, capital catarinense, ocupa o primeiro lugar na quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, que faz uma análise dos serviços públicos nas cidades brasileiras. O levantamento, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Gove Digital e a Seall, foi divulgado na quarta-feira, 23.

Indicadores

O ranking avalia 65 indicadores, agrupados em treze pilares temáticos: sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano, telecomunicações.

"Competitividade é olhar para a equidade, justiça, desenvolvimento econômico e social", diz Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, no vídeo de apresentação dos resultados da edição de 2023. "É, no fim do dia, promover transformação social, trazer bem estar, qualidade de vida para a população."

Barros afirma que um governo competitivo é aquele que usa dados e evidências para a tomada de decisão e para a construção de políticas públicas eficientes.

Cinco primeiras posições

Em relação ao ranking de 2022, os cinco primeiros colocados se mantiveram no topo, mas trocaram de posições. Pela primeira vez na história do levantamento, a cidade de Barueri (SP) não ocupa a liderança, caindo para o terceiro lugar.