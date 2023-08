Caixa esclarece: executiva acha muito saudável bancos privados entrarem em habitação popular

A Caixa esclareceu no período da tarde desta quinta-feira, 24, que a vice-presidente de Habitação da instituição, Inês Magalhães, fez mais cedo referência à possibilidade de que novas instituições entrem no financiamento à habitação popular, e não que sejam criadas, como constou em matéria publicada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Mais cedo, o secretário de Habitação do Ministério da Integração, disse que a pasta vê com bons olhos a possível entrada de bancos privados no financiamento à habitação popular, para ampliar um mercado que hoje é dominado pela Caixa Econômica Federal.

"Acho que é muito saudável mais bancos privados entrarem nesse mercado", afirmou ele durante o Abecip Summit, promovido pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).