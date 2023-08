Avançamos com o fiscal e agora entramos com agenda de transformação ecológica, diz Ceron

Hoje, o Conselho Monetário Nacional (CMN) elevou as taxas de retorno do Fundo Clima, que passam a variar entre 6,15% e 8%.

"Avançamos muito do ponto de vista fiscal. Com estabilidade e previsibilidade, trago condições para privados voltarem a investir. Agora entramos de forma mais propositiva com agenda de transformação ecológica."

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, destacou nesta quinta-feira, 24, a aprovação final do novo arcabouço fiscal ontem, no Congresso, e afirmou que agora a equipe econômica pode focar em agenda mais propositiva, como a de transformação ecológica.

A atualização era importante para dar suporte financeiro à emissão de títulos soberanos sustentáveis sem custo fiscal adicional para o Tesouro.

Parte do montante arrecadado com a emissão externa (R$ 10 bilhões) - que será a primeira "verde" do Brasil - será repassado ao fundo, que depois vai transferir de volta o dinheiro atualizado com a taxa de retorno.

Roadshow sobre títulos sustentáveis

O secretário do Tesouro Nacional afirmou que, a partir da semana que vem, o órgão estará pronto para iniciar os roadshows dos títulos soberanos sustentáveis. Depois da aprovação pelo comitê interministerial do arcabouço para emissão, Ceron disse que a proposta será enviada amanhã para uma segunda rodada de opinião independente. Na sequência, os procedimentos serão divulgados, antes do início dos roadshows.

O secretário ainda explicou que a realização das reuniões de apresentação do título ao mercado não determina a data em que, de fato, o Tesouro deve fazer a primeira emissão de títulos soberanos sustentáveis. Isso vai depender das condições de mercado. "É uma oportunidade única que o Brasil não pode perder. É a emissão externa mais aguardada do ano no mundo", defendeu.

Ceron ainda destacou que o ajuste das taxas do Fundo Clima, aprovado hoje no Conselho Monetário Nacional, é importante para fazer emissão dos títulos sustentáveis com custo competitivo. Parte do montante arrecadado com as emissões, R$ 10 bilhões, será destinado para o fundo, que vai financiar também projetos do setor privado. "Esse ajuste evita custo fiscal, mas para o tomador é grande benefício", disse.