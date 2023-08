Americanas diz que fez desligamentos de funcionários com reestruturação de frentes de negócios

A Americanas afirmou, por meio de nota, que realizou o desligamento de funcionários "diante da reestruturação de algumas frentes de negócio em seu plano de transformação". O comunicado da empresa se dá após a divulgação de seu relatório semanal de atividades relativo ao período de 14 a 20 de agosto. Nele, a empresa comunicou o desligamento de 1.448 pessoas nesse espaço de tempo.

"A companhia reitera que o quadro de funcionários segue a dinâmica sazonal do varejo e que os números de demissões e pedidos de saída em agosto são equivalentes ao mesmo período do ano anterior, até a data", diz a nota oficial da varejista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa disse ainda que "continua focada na manutenção de suas operações e no aumento de sua eficiência e reforça seu comprometimento com a transparência na relação com os sindicatos e o cumprimento integral e tempestivo de suas obrigações trabalhistas, na forma da legislação vigente".